Azur Air подтвердил сбой в рейсах, из-за которого россияне застряли на Пхукете

Компания Azur Air подтвердила сбой в авиасообщении, который привел к задержке рейсов сообщением из Пхукета в Россию. Из-за этого сотни россиян застряли на острове.
«В течение дня 7 февраля авиакомпания вынужденно корректирует расписание некоторых рейсов для минимизации времени задержек. Службы авиакомпании прикладывают максимум усилий для стабилизации расписания», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Авиакомпания ведет работу с россиянами при взаимодействии с туроператорами. Все пассажиры, которых затронули сбои в авиасообщении, были размещены в гостиницах в связи с задержками рейсов.
Ранее KP.RU сообщал, что летевший из Пхукета в Москву самолет Azur air вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. При вылете у него не убрались створки шасси, что могло угрожать безопасности полета.