Один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона в Индии

— Инспектор полиции скончался на месте. Он пытался спасти людей, когда аттракцион начал крениться, но часть конструкции ударила его по лицу и голове. Около 13 человек получили травмы и были доставлены в больницу. Остальные проходят лечение, — добавил Синха.