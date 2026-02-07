Один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона в Индии

В результате обрушения аттракциона в индийском городе Фаридабад в штате Харьяна в субботу, 7 февраля, пострадали 13 человек и погиб один полицейский.
Заместитель комиссара полиции города Аюш Синха сообщил, что трагедия произошла на ярмарке Сураджкунд Мела около 18:15 (15:45 по московскому времени — прим. «ВМ») — качели накренились и рухнули в момент, когда в них находились люди.
— Инспектор полиции скончался на месте. Он пытался спасти людей, когда аттракцион начал крениться, но часть конструкции ударила его по лицу и голове. Около 13 человек получили травмы и были доставлены в больницу. Остальные проходят лечение, — добавил Синха.
Он добавил, что в отношении оператора аттракциона возбудят уголовное дело. В свою очередь главный министр штата Харьяна Наяб Сингх Сайни выразил соболезнования в связи с гибелью инспектора полиции, пытавшегося спасти пострадавших, передает Times of India.
13 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в Бирмингеме в Великобритании обрушился аттракцион Star Flyer, в результате чего госпитализировали двух женщин.