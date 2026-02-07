Ричмонд
В Бауманке «оживили» Королева: видео

Корреспондент «МК» познакомился на днях в МГТУ им. Баумана с «ожившим» Сергеем Королевым. Его создали к конференции «Королевские чтения» на цифровой кафедре, взяв за основу фотографию настоящего Сергея Павловича и наделив ее искусственным интеллектом. Цифровой Королев отвечает на любые вопросы, правда, несколько расплывчато.

