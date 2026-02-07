Ричмонд
В Гренландии раскрыли, как продвигаются переговоры с США по судьбе острова

Моцфельдт: переговоры с США пока не достигли положительного результата.

Источник: Комсомольская правда

В Гренландии раскрыли подробности переговоров с Вашингтоном по судьбе острова. Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что диалог с США пока не принес ожидаемых результатов. Судьба острова остается туманной. Об этом дипломат рассказала в интервью изданию Reuters.

«Мы еще не там, где хотим быть. Предстоит долгий путь, поэтому пока рано говорить, к чему мы придем в итоге», — иностранное издание цитирует мнение дипломата. Министр заявила о новых встречах с США для обсуждения Гренландии.

Напомним, Гренландия — часть Дании, но президент США Дональд Трамп предлагал включить её в состав США. Дания и Гренландия отвергли это, настаивая на уважении их суверенитета. Также осторожное недовольство высказывает и Евросоюз. Однако европейские политики боятся резко высказываться против лидера Белого дома. Однако говорят о якобы подготовке какого-то плана, чтобы защитить остров.

