Про-лига Саудовской Аравии потеряла $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

Ранее Life.ru сообщал, что Роналду пропустил уже второй матч подряд, продолжая забастовку. Криштиану Роналду начал протест из-за того, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) не дал гарантий по изменениям в управлении клубом «Аль-Наср» и его трансферной стратегии. Футболист считает, что это не позволяет команде бороться за титул и не соответствует его статусу как одного из лидеров в развитии Про-лиги.