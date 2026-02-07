Ричмонд
Про-лига Саудовской Аравии потеряла $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

Саудовская Про-Лига столкнулась с колоссальными финансовыми потерями после того, как американский телеканал FOX Sports разорвал контракт на трансляцию матчей. По данным издания Speedline, убытки лиги оцениваются примерно в 2,4 миллиарда долларов.

Источник: Life.ru

Это произошло на фоне бойкота со стороны португальской звезды Криштиану Роналду. По мнению экспертов, уход такого крупного международного партнёра, как FOX, может серьёзно подорвать глобальную репутацию и инвестиционную привлекательность саудовского футбола.

Потери касаются не только прямых доходов от вещания, но и всех связанных с ним международных медийных и коммерческих проектов. Переговоры по урегулированию конфликта с Роналду пока не дали результата.

Ранее Life.ru сообщал, что Роналду пропустил уже второй матч подряд, продолжая забастовку. Криштиану Роналду начал протест из-за того, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) не дал гарантий по изменениям в управлении клубом «Аль-Наср» и его трансферной стратегии. Футболист считает, что это не позволяет команде бороться за титул и не соответствует его статусу как одного из лидеров в развитии Про-лиги.

