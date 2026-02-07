Жители молдавских сел замерзают в своих домах: Дрова дорогие, топят виноградными ветками, спят в теплой одежде и стараются пореже разжигать огонь

Жительница села Сэлкуца Мария Флоря говорит, что купленных осенью дров хватило ненадолго. Сейчас она греет дом тонкими виноградными ветками, которые быстро сгорают, но другого выхода нет — пенсии не хватает. Из-за холода многие пожилые люди спят в тёплой одежде и стараются реже разжигать огонь.