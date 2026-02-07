Жители молдавских сел замерзают в своих домах: Дрова дорогие, топят виноградными ветками, спят в теплой одежде и стараются пореже разжигать огонь

Сильные морозы оставляют жителей молдавских сёл без дров, особенно тяжело приходится пожилым людям, у которых небольшие пенсии. Запасы у многих закончились ещё в январе, и теперь старики вынуждены топить печи ветками и лозой, экономя каждую щепку.
Жительница села Сэлкуца Мария Флоря говорит, что купленных осенью дров хватило ненадолго. Сейчас она греет дом тонкими виноградными ветками, которые быстро сгорают, но другого выхода нет — пенсии не хватает. Из-за холода многие пожилые люди спят в тёплой одежде и стараются реже разжигать огонь.
Стоимость одного метра дров достигает 1 100−1 500 леев, а тонна угля обходится минимум в 6 000 леев — суммы, неподъёмные для большинства сельских пенсионеров, пишет studio-l.online.
