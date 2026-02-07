«Словно кто-то дернул рубильник». Один из мощных в XXI веке всплесков активности на Солнце завершился — что ждать белорусам

Специалисты предполагают, что Солнце должно войти в очередной этап стабилизации. И уточняют, что его продолжительность предсказать довольно затруднительно. Вместе с тем 6 февраля на обратной стороне Солнце случились очень сильные взрывы. Подобно указывает на то, что у звезды много запасов энергии.