«Словно кто-то дернул рубильник». Один из мощных в XXI веке всплесков активности на Солнце завершился — что ждать белорусам

Мощный всплеск активности внезапно завершился на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности рассказали лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
«Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник», — заметили в сообщении.
Ученые обратили внимание, что еще 5 и 6 февраля было зарегистрировано по 11 взрывов уровня M и X. Однако уже в пятницу, 6 февраля, количество резко упало до нуля, а с 7 февраля график солнечной активности и вовсе исчез, превратившись в почти прямую линию.
Специалисты предполагают, что Солнце должно войти в очередной этап стабилизации. И уточняют, что его продолжительность предсказать довольно затруднительно. Вместе с тем 6 февраля на обратной стороне Солнце случились очень сильные взрывы. Подобно указывает на то, что у звезды много запасов энергии.
«Тем не менее, какой-то период спокойствия все равно гарантирован — посмотрим на его продолжительность», — допустили ученые.
