Москалькова: ВСУ до смерти замучили российских военных в плену

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) замучили российских военнослужащих до смерти в плену, фамилии убитых бойцов известны. Об этом в субботу, 7 февраля, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отметив, что она уже поднимала этот вопрос.
— Я со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам, — подчеркнула омбудсмен.
Она попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца посещать людей с ранениями, поскольку, по словам военнопленных, им не всегда оказывали медицинскую помощь, передает РИА Новости.
6 февраля Татьяна Москалькова высказалась, что многие российские военные, которые вернулись из украинского плена 5 февраля, рассказывали о нарушении Киевом норм Женевской конвенции.
6 февраля жительница Суджанского района Курской области Валентина Сосновских, которую вернули на родину из Сумской области Украины, назвала питание в украинском плену «отвратительным». Она подчеркнула, что гречку и тушенку, которую приносили пленным, было невозможно есть.