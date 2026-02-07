Ричмонд
Соцсети МОК штурмуют призывами в поддержку Гуменника после скандала с «Парфюмером»

Российский фигурист Павел Гуменник получил неожиданную поддержку от поклонников в социальных сетях Международного Олимпийского комитета. Спортсмену организаторы состязаний не дают выступить под музыку из фильма «Парфюмер», ссылаясь на нарушение авторских прав.

Источник: Life.ru

Сейчас на интернет-ресурсах МОК пользователи устроили флешмоб. Они публикуют хештег LetPetrGumennikskatePerfumer. Фраза переводится, как «дайте Петру Гуменнику исполнить на льду Парфюмера».

Напомним, российский фигурист Пётр Гуменник столкнулся со сложной ситуацией накануне Олимпийских игр 2026 года. Ему не утвердили музыку для короткой программы «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Команда спортсмена узнала об этом за пару дней до вылета в Милан. При этом британский пианист предложил свои хиты Гуменнику после скандала с треком «Парфюмер».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.