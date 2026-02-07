Соцсети МОК штурмуют призывами в поддержку Гуменника после скандала с «Парфюмером»

Сейчас на интернет-ресурсах МОК пользователи устроили флешмоб. Они публикуют хештег LetPetrGumennikskatePerfumer. Фраза переводится, как «дайте Петру Гуменнику исполнить на льду Парфюмера».
Напомним, российский фигурист Пётр Гуменник столкнулся со сложной ситуацией накануне Олимпийских игр 2026 года. Ему не утвердили музыку для короткой программы «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Команда спортсмена узнала об этом за пару дней до вылета в Милан. При этом британский пианист предложил свои хиты Гуменнику после скандала с треком «Парфюмер».
