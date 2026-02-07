Ричмонд
Хабиров взял на контроль вопрос медпомощи пострадавшим в общежитии в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что будет лично контролировать вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим, которые получили ранения во время нападения подростка на общежитие в Уфе. Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Вопрос предоставления пострадавшим квалифицированной медицинской помощи находится на моём личном контроле», — написал он.

Напомним, вооружённый ножом 15-летний подросток проник в общежитие медицинского университета в Уфе. В результате нападения пострадали шесть человек, включая двух полицейских. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

