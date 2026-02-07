Хабиров взял на контроль вопрос медпомощи пострадавшим в общежитии в Уфе

Напомним, вооружённый ножом 15-летний подросток проник в общежитие медицинского университета в Уфе. В результате нападения пострадали шесть человек, включая двух полицейских. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.