МОК может снять санкции с российского спорта

Как сообщает издание, Ковентри, выступая в Милане, заявила, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой. Эти слова были расценены как сигнал о готовности МОК к пересмотру санкционного режима.
Этому предшествовали аналогичные решения ряда международных спортивных федераций. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявлял, что запрет российского футбола принёс лишь разочарование и ненависть, призывая к его пересмотру. А Европейская федерация водных видов спорта и Всемирная федерация тхэквондо уже разрешили российским спортсменам выступать на юношеских и взрослых соревнованиях под национальными флагами, отказавшись от нейтрального статуса. Таким образом, позиция МОК может стать частью общего тренда на возвращение России в мировой спорт.
