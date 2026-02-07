МОК может снять санкции с российского спорта

Этому предшествовали аналогичные решения ряда международных спортивных федераций. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявлял, что запрет российского футбола принёс лишь разочарование и ненависть, призывая к его пересмотру. А Европейская федерация водных видов спорта и Всемирная федерация тхэквондо уже разрешили российским спортсменам выступать на юношеских и взрослых соревнованиях под национальными флагами, отказавшись от нейтрального статуса. Таким образом, позиция МОК может стать частью общего тренда на возвращение России в мировой спорт.