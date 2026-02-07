МОК рассматривает возможность возвращения России на международную арену

Ранее сообщалось, что в преддверии Игр-2026 МОК включил кадры с участием российских спортсменов в официальный видеоролик. В частности, в нем показали финиш Александра Большунова в спринтерской гонке на Олимпиаде-2018, а также выступления призеров Игр-2018 и Игр-2022 Анастасии Смирновой и Семена Елистратова.