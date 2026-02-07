МОК рассматривает возможность возвращения России на международную арену

В Милане прошло заседание членов Международного олимпийского комитета (МОК), в рамках которого делегаты заявили о готовности вернуть Россию Россию на международную арену. Об этом пишет газета The New York Times.
Сообщается, что МОК готовится снять ограничения в отношении Олимпийского комитета России, что может открыть путь для участия россиян в Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе с флагом и гимном.
Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), в ходе заседания выступил с критикой действующих санкций против России, указав на несоразмерность ограничений в отношении российских спортсменов.
Ранее сообщалось, что в преддверии Игр-2026 МОК включил кадры с участием российских спортсменов в официальный видеоролик. В частности, в нем показали финиш Александра Большунова в спринтерской гонке на Олимпиаде-2018, а также выступления призеров Игр-2018 и Игр-2022 Анастасии Смирновой и Семена Елистратова.