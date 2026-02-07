В Башкирии усилят охрану образовательных учреждений после ЧП в Уфе

«Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — написал он.
Напомним, нападавший с холодным оружием проник в общежитие медицинского университета в Уфе. В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых двое полицейских. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителя, а в Сеть уже утекло первое видео с места событий.
