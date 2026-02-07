Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии усилят охрану образовательных учреждений после ЧП в Уфе

Власти Башкирии заявили об усилении охраны образовательных учреждений после инцидента с нападением в общежитии медицинского вуза в Уфе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — написал он.

Напомним, нападавший с холодным оружием проник в общежитие медицинского университета в Уфе. В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых двое полицейских. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителя, а в Сеть уже утекло первое видео с места событий.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.