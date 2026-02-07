Ричмонд
Джонсон призвал отправить в тюрьму экс-посла Британии в США за связи с Эпштейном

Борис Джонсон раскритиковал экс-посла Британии Мандельсона за передачу секретной информации Эпштейну.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отправить в тюрьму британского экс-посла в США Питера Мандельсона за связи со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом политик написал в авторской колонке для издания Daily Mail.

«Он регулярно передавал секретную правительственную информацию Эпштейну. Если это так, то я считаю, что он должен отправиться в тюрьму только за одно это преступление», — считает Джонсон.

Экс-премьер назвал эти действия Мандельсона в момент банковского кризиса 2008 года наиболее вопиющим случаем из всех, которые были выявлены в досье финансиста. В Британии также было организовано уголовное расследование на фоне связи бывшего посла с Эпштейном.

Ранее KP.RU сообщал, что в связях со скандальным американским финансистом подозревается бывший министр культуры Франции Жак Ланг. Политик может быть замешан в вопросе отмывания денег.

