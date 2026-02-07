Стала известна дата похорон актера Гузуна из «Ёлок» и «Мастера и Маргариты»

Игорь Гузун снимался в кино в 1990-х. Одной из его самых известных работ стала главная роль в многосерийном фильме «Возвращение Титаника». Также Гузун снялся в проектах «Кулагин и партнеры», «Мастер и Маргарита», «Адвокат», «Ёлки‑10», «Пятая стража», «Пятницкий», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» и других. Кроме того, Гузун снялся в фильме «Полицейская история 4: Первый удар» с Джеки Чаном.