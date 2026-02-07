Стала известна дата похорон актера Гузуна из «Ёлок» и «Мастера и Маргариты»

Церемония прощания с киноактером Игорем Гузуном, который скончался 6 февраля, планируется во вторник, 10 февраля. Об этом aif.ru рассказали в его окружении.
«Планируется, что прощание с Игорем Гузуном будет во вторник, 10 февраля. Его кремируют. Похороны, предварительно, назначены на 13 февраля» — сообщил друг актера Игорь Михаличенко.
Собеседник издания рассказал, что накануне смерти Гузун почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но госпитализация не потребовалась. Утром 6 февраля актер скончался.
Игорь Гузун снимался в кино в 1990-х. Одной из его самых известных работ стала главная роль в многосерийном фильме «Возвращение Титаника». Также Гузун снялся в проектах «Кулагин и партнеры», «Мастер и Маргарита», «Адвокат», «Ёлки‑10», «Пятая стража», «Пятницкий», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» и других. Кроме того, Гузун снялся в фильме «Полицейская история 4: Первый удар» с Джеки Чаном.