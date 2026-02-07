FT: Эпштейн был доверенным лицом Ариан де Ротшильд

Обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейн был фактически личным доверенным лицом главы швейцарской банковской группы Edmond de Rothschild Ариан де Ротшильд. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документы по делу предпринимателя, опубликованные Министерством юстиции США.
Из переписки Ротшильд и Эпштейна стало известно, что финансист оказывал значительное влияние на стратегические решения банка и лично поддерживал Ариан де Ротшильд в 2015 году, когда из-за подозрений в помощи состоятельным американцам в уклонении от налогов банку грозило введение масштабных санкций.
Тогда Эпштейн вместе с адвокатом Кэти Рюммлер помогал вести переговоры с американским правительством по личному поручению самой Ротшильд. В результате банк заключил с Минюстом США соглашение об отказе от судебного преследования, выплатив 45 миллионов долларов в качестве штрафа. В переписке с де Ротшильд Эпштейн убеждал ее в том, что условия неплохие, и отмечал, что сам получил гонорар размером 25 миллионов долларов за участие в процессе, передает газета.
5 февраля появились сообщения о том, что в 2013 году нидерландская школа дворецких The International Butler Academy предлагала своим выпускникам работу у Джеффри Эпштейна.