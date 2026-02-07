Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Эпштейн был доверенным лицом Ариан де Ротшильд

Обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейн был фактически личным доверенным лицом главы швейцарской банковской группы Edmond de Rothschild Ариан де Ротшильд. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документы по делу предпринимателя, опубликованные Министерством юстиции США.

Обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейн был фактически личным доверенным лицом главы швейцарской банковской группы Edmond de Rothschild Ариан де Ротшильд. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документы по делу предпринимателя, опубликованные Министерством юстиции США.

Из переписки Ротшильд и Эпштейна стало известно, что финансист оказывал значительное влияние на стратегические решения банка и лично поддерживал Ариан де Ротшильд в 2015 году, когда из-за подозрений в помощи состоятельным американцам в уклонении от налогов банку грозило введение масштабных санкций.

Тогда Эпштейн вместе с адвокатом Кэти Рюммлер помогал вести переговоры с американским правительством по личному поручению самой Ротшильд. В результате банк заключил с Минюстом США соглашение об отказе от судебного преследования, выплатив 45 миллионов долларов в качестве штрафа. В переписке с де Ротшильд Эпштейн убеждал ее в том, что условия неплохие, и отмечал, что сам получил гонорар размером 25 миллионов долларов за участие в процессе, передает газета.

5 февраля появились сообщения о том, что в 2013 году нидерландская школа дворецких The International Butler Academy предлагала своим выпускникам работу у Джеффри Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше