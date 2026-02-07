FT: Эпштейн был доверенным лицом Ариан де Ротшильд

Тогда Эпштейн вместе с адвокатом Кэти Рюммлер помогал вести переговоры с американским правительством по личному поручению самой Ротшильд. В результате банк заключил с Минюстом США соглашение об отказе от судебного преследования, выплатив 45 миллионов долларов в качестве штрафа. В переписке с де Ротшильд Эпштейн убеждал ее в том, что условия неплохие, и отмечал, что сам получил гонорар размером 25 миллионов долларов за участие в процессе, передает газета.