Беларусь достроила свое производство красной икры, но ее «ложками есть не будет»

Ранее идею построить первый в Беларуси маточный комплекс по производству икры форели в Черикове поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко в 2023 году (подробнее мы писали здесь). В тот момент речь шла о том, что сначала необходимо импортировать икру и вырастить из нее маточное поголовье. А затем с его помощью выпускать икру. Как ожидается, мощность завода составит 25 миллионов икринок в год. Работы ведет унитарное предприятие «Рыбхоз Палуж».