Беларусь достроила свое производство красной икры, но ее «ложками есть не будет»

Беларусь достроила собственное производство красной икры. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 4. Могилев» озвучил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Александр Воропаев.
По его словам, в Могилевской области был достроен комплекс по икре. Сейчас его вводят в полный цикл производства.
— Но там, чтобы понимание было, икру ложками мы есть не будем. Эта икра, которая товарная, она будет для производства малька в дальнейшем, — уточнил глава комитета экономики Могилевского облисполкома.
Ранее идею построить первый в Беларуси маточный комплекс по производству икры форели в Черикове поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко в 2023 году (подробнее мы писали здесь). В тот момент речь шла о том, что сначала необходимо импортировать икру и вырастить из нее маточное поголовье. А затем с его помощью выпускать икру. Как ожидается, мощность завода составит 25 миллионов икринок в год. Работы ведет унитарное предприятие «Рыбхоз Палуж».
Кстати, Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в России в 2025 году.
