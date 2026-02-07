Ричмонд
Беларусь достроила свое производство красной икры, но ее «ложками есть не будет»

Беларусь достроила собственное производство красной икры.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь достроила собственное производство красной икры. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 4. Могилев» озвучил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Александр Воропаев.

По его словам, в Могилевской области был достроен комплекс по икре. Сейчас его вводят в полный цикл производства.

— Но там, чтобы понимание было, икру ложками мы есть не будем. Эта икра, которая товарная, она будет для производства малька в дальнейшем, — уточнил глава комитета экономики Могилевского облисполкома.

Ранее идею построить первый в Беларуси маточный комплекс по производству икры форели в Черикове поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко в 2023 году (подробнее мы писали здесь). В тот момент речь шла о том, что сначала необходимо импортировать икру и вырастить из нее маточное поголовье. А затем с его помощью выпускать икру. Как ожидается, мощность завода составит 25 миллионов икринок в год. Работы ведет унитарное предприятие «Рыбхоз Палуж».

Кстати, Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в России в 2025 году.

Тем временем белорусские санатории определили, как изменят цены для белорусов и россиян: «Принято решение».

Кроме того, белорусский врач-эндокринолог сказала, сколько ложек сахара можно есть в день: «В одном зефире 6 чайных ложек сахара, и это дневная норма».

