В Москве нашли клад со старинными монетами XVI-XVII веков

«В ходе реставрации, проводимой АО “МНРХУ” по заказу Минкультуры России, в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами», — написала министр. По её словам, клад предварительно датируют рубежом XVI-XVII веков, а количество монет оценивают примерно в 20 тысяч штук.
Находка была сделана в здании Института наследия имени Лихачёва, что имеет особый символизм, так как раньше здесь заседало Московское археологическое общество. Теперь экспертам предстоит детально изучить сокровища, чтобы определить их точную научную и историческую ценность.
