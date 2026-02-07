Ричмонд
В Москве нашли клад со старинными монетами XVI-XVII веков

В самом центре Москвы, в исторических палатах Аверкия Кириллова, археологи обнаружили уникальный клад. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что во время реставрационных работ был найден керамический сосуд, доверху наполненный серебряными чеканными монетами.

«В ходе реставрации, проводимой АО “МНРХУ” по заказу Минкультуры России, в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами», — написала министр. По её словам, клад предварительно датируют рубежом XVI-XVII веков, а количество монет оценивают примерно в 20 тысяч штук.

Находка была сделана в здании Института наследия имени Лихачёва, что имеет особый символизм, так как раньше здесь заседало Московское археологическое общество. Теперь экспертам предстоит детально изучить сокровища, чтобы определить их точную научную и историческую ценность.

Ранее Life.ru писал, что в Германии учёные обнаружили очень древнего муравья, его возраст насчитывает 40 миллионов лет. Всё это время насекомое находилось внутри куска янтаря из коллекции немецкого писателя Иоганна Вольфганга фон Гёте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

