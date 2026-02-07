Аттракцион с людьми рухнул в парке развлечений, есть погибшие: подробнее о произошедшем в Индии

Аттракцион с людьми рухнул в Индии, в результате инцидента погиб один сотрудник полиции, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Times of India.
Инцидент произошел на ярмарке в пригороде Дели. Аттракцион, на котором находились люди, сорвался с рычага и упал с самой высокой точки. При этом карусель продолжила крутиться.
Погибший сотрудник полиции помогал эвакуировать людей с аттракциона. В ходе спасательной операции конструкция обрушилась во второй раз, что стало причиной смерти правоохранителя. Состояние других пострадавших не уточняется.
Ранее KP.RU сообщал, что в Саудовской Аравии обрушился экстремальный аттракцион «360 градусов». У карусели неожиданно раскололась центральная опора конструкции, что стало причиной падения конструкции вместе с людьми.