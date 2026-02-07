Среди шестерых пострадавших при нападении на общежитие в Уфе четыре студента из Индии

Напомним, нападение совершил вооружённый ножом 15-летний подросток, который проник в общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Всего пострадали шесть человек, включая двух сотрудников полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.