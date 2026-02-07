Минздрав: В Уфе после нападения госпитализированы 4 человека, один в тяжёлом состоянии

По данным ведомства, состояние троих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Для пациента в тяжёлом состоянии уже проведена телемедицинская консультация со специалистами НМИЦ хирургии им. Вишневского, где выработана тактика лечения.
Напомним, инцидент произошёл 7 февраля, когда вооружённый холодным оружием подросток проник в общежитие Башкирского государственного медицинского университета. По последним данным, в результате нападения пострадали шесть человек, включая двух полицейских. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, опубликованы видео с места событий.
