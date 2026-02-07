Скончался молдавский артист Игорь Гузун, напарник Джеки Чана: «Не от хорошей жизни уехал в Россию, здесь представляю Молдову, люди видят, как я играю и говорят: “Хороший актер…”

— Все вместе сказалось — напряжение на съемках, стрессы, экология… Хотели уже меня с дефибриллятором спасать, разорвали на мне рубашку, я глаза открыл: «Чего вы делаете?», а они: «Хотим вас реанимировать». Ребята, я живой! Очнулся в реанимации, голый, с трубками, без телефона, его забрали. Говорю врачам: «Телефон верните, мне звонить должны, контракт подписывать надо!» На четвертый день под подписку, под свою ответственность ушел из больницы. Если бы остался, меня бы заменили другим актером, я бы потерял… А так, у меня в марте два фильма подряд в Ярославле. Четыре дня в реанимации провалялся, потом сказал, что ухожу, мне нельзя валяться. Иначе и без денег останусь, и без ролей… Это же цепная реакция!