Скончался молдавский артист Игорь Гузун, напарник Джеки Чана: «Не от хорошей жизни уехал в Россию, здесь представляю Молдову, люди видят, как я играю и говорят: “Хороший актер…”

Увы, пришла печальная весть… На 66-м году жизни умер молдавский актер Игорь Гузун, широко известный по ролям Иосифа Сталина в кино и документальных проектах. Его не стало в пятницу, 6 февраля. В последние годы актер испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году он оказался в реанимации с предынсультным состоянием.
Игорь Гузун получил художественное образование в Кишинёве, окончил актерско-режиссёрские курсы в Бухаресте, работал учителем рисования и сотрудничал со студией «Молдова-фильм». За свою карьеру он снялся более чем в 80 проектах, восемь раз воплотив образ Сталина — в том числе в фильмах «Дипломатическая ситуация» и «Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт».
Игорь Гузун, звезда фильмов «Возвращение Титаника», «Рикошет», английского телесериала «Полк Шарпа», напарник Джеки Чана по фильму «Первый удар», в Москву перебрался давно. Мы с ним регулярно общались по телефону, благо, поводов было много. Игорь снимался в таких фильмах и сериалах как «По ту сторону волков», «Сармат», «Тегеран-43», «Час Волкова» и нам было о чем поговорить.
— Мне очень жаль, что приходится жить и работать вдали от Молдовы, — как-то признался «КП» в Молдове Игорь. — Не от хорошей жизни я приехал в Россию. Здесь мы представляем Молдову. Люди видят, что я играю по мере своих сил и возможностей, говорят: «Хороший актер». Тем самым я улучшаю имидж Молдовы, соотечественников, которых, мягко говоря, недолюбливают в России.
В феврале 2017 года он загремел в реанимацию, видимо, сказался плотный съемочной график и недавняя болезнь сына, сильно подкосившая Игоря. Но уже на четвертый день он сбежал из больницы на съемки:
— Все вместе сказалось — напряжение на съемках, стрессы, экология… Хотели уже меня с дефибриллятором спасать, разорвали на мне рубашку, я глаза открыл: «Чего вы делаете?», а они: «Хотим вас реанимировать». Ребята, я живой! Очнулся в реанимации, голый, с трубками, без телефона, его забрали. Говорю врачам: «Телефон верните, мне звонить должны, контракт подписывать надо!» На четвертый день под подписку, под свою ответственность ушел из больницы. Если бы остался, меня бы заменили другим актером, я бы потерял… А так, у меня в марте два фильма подряд в Ярославле. Четыре дня в реанимации провалялся, потом сказал, что ухожу, мне нельзя валяться. Иначе и без денег останусь, и без ролей… Это же цепная реакция!
В 2020-м молдавский актер был признан «лучшим Сталиным всех времен». ЦК КПРФ в «ознаменование 140-летия со дня рождения И. В. Сталина» наградила Игоря Георгиевича Гузуна памятной медалью. Решение о награждении подписал лично глава российских коммунистов Геннадий Зюганов. Ирония судьбы состоит еще в том, что мать Игоря со всей семье была выслана в Сибирь в 1946 году. Ей было всего пять лет…
Как ему не позвонишь, Игорь всегда весел, бодр и энергичен. Никогда не забывал о своих молдавских зрителях:
— Молдавским зрителям хочу пожелать одного — не унывайте, не отчаивайтесь. Надейтесь на лучшее и все у нас получится!
