Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и решил сменить имидж

Житель турецкого города Кайсери Рифат Оздемир заявил, что из-за внешнего сходства его постоянно сравнивают со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По его словам, это вынуждает его задуматься о смене имиджа.

«Сначала мне племянник сказал, что я похож на Джеффри Эпштейна, а я даже не знал, кто это, потом выяснил из соцсетей и новостей. Я не хочу, чтобы меня с таким человеком сравнивали», — пожаловался 55-летний Оздемир в интервью агентству DHA.

Он отметил, что на улицах на него стали неприветливо смотреть, хотя пока всё ограничивается только косыми взглядами. Мужчина решил изменить внешность, чтобы перестать быть похожим на преступника. Он планирует сменить причёску и отпустить бороду, хотя это ему не нравится.

«В любом случае, я не Эпштейн. В Кайсери такой плохой человек не мог бы появиться», — подытожил он.

Ранее Илон Маск объяснил, почему многократно отказывался от приглашений посетить остров, принадлежащий Джеффри Эпштейну. Миллиардер опасался, что его переписка с Эпштейном может быть использована против него. Маск также заявил, что активно содействовал рассекречиванию документов по делу Эпштейна и выразил удовлетворение фактом их публикации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше