Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и решил сменить имидж

«Сначала мне племянник сказал, что я похож на Джеффри Эпштейна, а я даже не знал, кто это, потом выяснил из соцсетей и новостей. Я не хочу, чтобы меня с таким человеком сравнивали», — пожаловался 55-летний Оздемир в интервью агентству DHA.
Он отметил, что на улицах на него стали неприветливо смотреть, хотя пока всё ограничивается только косыми взглядами. Мужчина решил изменить внешность, чтобы перестать быть похожим на преступника. Он планирует сменить причёску и отпустить бороду, хотя это ему не нравится.
«В любом случае, я не Эпштейн. В Кайсери такой плохой человек не мог бы появиться», — подытожил он.
Ранее Илон Маск объяснил, почему многократно отказывался от приглашений посетить остров, принадлежащий Джеффри Эпштейну. Миллиардер опасался, что его переписка с Эпштейном может быть использована против него. Маск также заявил, что активно содействовал рассекречиванию документов по делу Эпштейна и выразил удовлетворение фактом их публикации.
