Конькобежка Коржова стала 12-й в забеге на 3 000 м на Олимпиаде

В забеге Коржова одержала победу, опередив австрийку Жаннин Роснер. Первое место в общем зачёте с новым олимпийским рекордом (3.54,28) заняла итальянка Франческа Лоллобриджида, второе — норвежка Рагне Виклунд, третье — канадка Валери Мальте.
Для 21-летней шестикратной чемпионки России эта дистанция стала единственной на текущей Олимпиаде. Игры в Милане продлятся до 22 февраля.
Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии выйдут 13 российских спортсменов. Они будут выступать под нейтральным статусом, что означает запрет на использование государственной символики и официальное представление в качестве сборной России.
