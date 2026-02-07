Ричмонд
Конькобежка Коржова стала 12-й в забеге на 3 000 м на Олимпиаде

Российская спортсменка Ксения Коржова заняла итоговое 12-е место в забеге на 3000 метров на Олимпийских играх в Милане. Она выступала в нейтральном статусе и показала время 4 минуты 5,83 секунды.

Источник: Life.ru

В забеге Коржова одержала победу, опередив австрийку Жаннин Роснер. Первое место в общем зачёте с новым олимпийским рекордом (3.54,28) заняла итальянка Франческа Лоллобриджида, второе — норвежка Рагне Виклунд, третье — канадка Валери Мальте.

Для 21-летней шестикратной чемпионки России эта дистанция стала единственной на текущей Олимпиаде. Игры в Милане продлятся до 22 февраля.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии выйдут 13 российских спортсменов. Они будут выступать под нейтральным статусом, что означает запрет на использование государственной символики и официальное представление в качестве сборной России.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.