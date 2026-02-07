Коржова — 12-е место на Олимпиаде-2026: почему россиянке не хватило скорости

Ксения Коржова заняла 12-е место в забеге на 3000 м на ОИ-2026 в Милане (4.05,83). Олимпийский рекорд установила итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28), второй стала норвежка Виклунд, третьей — канадка Мальте. Чешка Сабликова снялась из-за недомогания. Светлана Журова объяснила скромный результат Коржовой отсутствием внутренней конкуренции, недостатком международной практики и отсутствием в России высокогорных катков для подготовки.
Ксения Коржова заняла двенадцатое место в конькобежном спорте на Олимпиаде в Милане.
Седьмого февраля 2026 года на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершился забег на дистанции три тысячи метров среди женщин. Российская конькобежка Ксения Коржова, дебютировавшая на Олимпиаде в возрасте двадцати одного года, показала результат четыре минуты пять целых восемьдесят три сотых секунды и расположилась на двенадцатой строчке итогового протокола.
Победу одержала хозяйка льда Франческа Лоллобриджида из Италии, установившая олимпийский рекорд — три минуты пятьдесят четыре целых двадцать восемь сотых секунды. В день соревнований итальянской спортсменке исполнилось тридцать пять лет. Второе место заняла норвежка Рагне Виклунд, уступившая победительнице две целых двадцать шесть сотых секунды. Бронзовую медаль завоевала представительница Канады Валери Мальте, чей результат оказался на две целых шестьдесят пять сотых секунды медленнее времени Лоллобриджиды.
Отметим, что чешская конькобежка Мартина Сабликова, трёхкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, не стартовала в забеге. Тридцативосьмилетняя спортсменка сообщила ранее о недомогании и снялась с соревнований.
Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала выступление российской спортсменки. По её мнению, Коржовой объективно было сложно претендовать на высокие места в Милане. Журова в интервью «РИА новости» отметила позитивный настрой и боевую готовность молодой конькобежки, однако подчеркнула отсутствие внутренней конкуренции в российском конькобежном спорте на данной дистанции. В отличие от прежних времён, когда победитель национального первенства мог рассчитывать на олимпийские медали, сегодня в стране насчитывается лишь одна-две спортсменки, способные конкурировать между собой. По словам Журовой, именно высокая конкуренция порождает выдающиеся результаты.
Чемпионка также обратила внимание на ограниченные возможности российских конькобежек в международной практике. С 2022 года российские спортсмены не участвовали в крупных международных турнирах, лишь в сезоне 2025/2026 года им разрешили выступать в отдельных этапах Кубка мира в рамках олимпийской квалификации. Отсутствие регулярных стартов лишило атлеток опыта борьбы на высоких скоростях и глубокого знания соперниц. Журова выразила уверенность, что как у Коржовой, так и у другой российской участницы Игр Анастасии Семёновой, которой предстоит выступить в масс-старте, лучшие победы ещё впереди.
Ещё одним фактором, влияющим на подготовку, Журова назвала отсутствие в России высокогорных конькобежных катков. Все российские ледовые арены расположены на равнине, тогда как мировые лидеры — сборные США, Канады, Германии — регулярно тренируются на среднегорных базах в Калгари и Инцеле. Подобная подготовка, по её словам, даёт естественное преимущество за счёт особенностей кислородного режима и считается разрешённым «природным допингом». В советское время российские конькобежцы тренировались на легендарном катке «Медео», однако сегодня эта база находится на территории Казахстана и не отвечает современным требованиям. Журова предложила рассмотреть возможность строительства высокогорного катка в районе Приэльбрусья, что могло бы вернуть России конкурентоспособность в дисциплине, где разыгрывается четырнадцать олимпийских комплектов наград, а вместе со шорт-треком — двадцать четыре.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях в Милане, в интервью «РИА новости» выразил мнение, что Коржова полностью выложилась на дистанции и показала максимум своих возможностей в текущих условиях. Он также отметил праздничную атмосферу на трибунах и тёплый приём болельщиков ко всем участникам соревнований.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до двадцать второго февраля. В составе делегации России в соревнованиях участвуют тринадцать спортсменов, представляющих семь видов спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Выступление Коржовой стало первым стартом российских конькобежцев на этих Играх.