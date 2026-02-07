Коржова — 12-е место на Олимпиаде-2026: почему россиянке не хватило скорости

Ещё одним фактором, влияющим на подготовку, Журова назвала отсутствие в России высокогорных конькобежных катков. Все российские ледовые арены расположены на равнине, тогда как мировые лидеры — сборные США, Канады, Германии — регулярно тренируются на среднегорных базах в Калгари и Инцеле. Подобная подготовка, по её словам, даёт естественное преимущество за счёт особенностей кислородного режима и считается разрешённым «природным допингом». В советское время российские конькобежцы тренировались на легендарном катке «Медео», однако сегодня эта база находится на территории Казахстана и не отвечает современным требованиям. Журова предложила рассмотреть возможность строительства высокогорного катка в районе Приэльбрусья, что могло бы вернуть России конкурентоспособность в дисциплине, где разыгрывается четырнадцать олимпийских комплектов наград, а вместе со шорт-треком — двадцать четыре.