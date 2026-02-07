WSJ: SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета

Сообщается, что SpaceX планирует реализовать миссию по беспилотной посадке на Луну в марте 2027 года. По данным источников, близких к SpaceX, решение о переориентации уже доведено до инвесторов.
Примечательно, что в прошлом году Илон Маск, основатель SpaceX, называл Луну «отвлекающим маневром» и подчеркивал намерение сосредоточиться на марсианской миссии. Однако под давлением NASA компания была вынуждена сосредоточиться на лунной экспедиции.
Авторы статьи отмечают, что цели изменились на фоне объединения SpaceX с ИИ-стартапом Маска xAI. В рамках обновленной стратегии компания планирует запустить космические дата‑центры с искусственным интеллектом и выйти на биржу уже в 2026 году. Илон Маск считает, что развитие технологий для космических дата‑центров станет финансовым фундаментом для создания постоянной базы на Луне и дальнейшей колонизации Марса.