WSJ: SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета

Авторы статьи отмечают, что цели изменились на фоне объединения SpaceX с ИИ-стартапом Маска xAI. В рамках обновленной стратегии компания планирует запустить космические дата‑центры с искусственным интеллектом и выйти на биржу уже в 2026 году. Илон Маск считает, что развитие технологий для космических дата‑центров станет финансовым фундаментом для создания постоянной базы на Луне и дальнейшей колонизации Марса.