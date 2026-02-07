Ричмонд
WSJ: SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета

SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу, чтобы сосредоточиться на программе NASA по полету на Луну.

Источник: Аргументы и факты

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу, чтобы сосредоточиться на программе NASA по полету на Луну. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что SpaceX планирует реализовать миссию по беспилотной посадке на Луну в марте 2027 года. По данным источников, близких к SpaceX, решение о переориентации уже доведено до инвесторов.

Примечательно, что в прошлом году Илон Маск, основатель SpaceX, называл Луну «отвлекающим маневром» и подчеркивал намерение сосредоточиться на марсианской миссии. Однако под давлением NASA компания была вынуждена сосредоточиться на лунной экспедиции.

Авторы статьи отмечают, что цели изменились на фоне объединения SpaceX с ИИ-стартапом Маска xAI. В рамках обновленной стратегии компания планирует запустить космические дата‑центры с искусственным интеллектом и выйти на биржу уже в 2026 году. Илон Маск считает, что развитие технологий для космических дата‑центров станет финансовым фундаментом для создания постоянной базы на Луне и дальнейшей колонизации Марса.

