Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Симоньян в канале на платформе Max написала, что ее поразила и порадовала история с воспитательницами из оренбургского Бугуруслана Лией Галеевой и Людмилой Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

«Учреждаю премию имени Тиграна (Кеосаяна — ред.). Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама», — сказала Симоньян.

Она добавила, что размер премии составит миллион рублей. Она будет выдаваться по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.

В четверг днем мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».

Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
