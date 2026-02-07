Начал распространяться по миру: женщина скончалась от вируса Нипах в Бангладеш

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила смерть женщины на севере Бангладеш, которая заразилась вирусом Нипах. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила газета The Independent.
Первые симптомы у пациентки появились 21 января — она стала жаловаться на лихорадку, судороги и головную боль. Впоследствии у женщины появились дезориентация и сильное слюноотделение, а спустя неделю она скончалась. Ее диагноз подтвердили после смерти.
35 человек, которые контактировали с пациенткой, находятся под наблюдением, результаты их тестов оказались отрицательными. Новых случаев заражения вируса пока не выявили, передает газета.
При этом российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России нет организмов, в которых живет вирус Нипах и от которых он может распространяться на других существ. Специалист добавил, что завозные случаи тяжело передаются от человека к человеку. По словам Мясникова, в связи с очень высокой смертностью вспышка вируса не сможет перерасти в пандемию, поскольку при уровне смертности в 50−75 процентов заболевший человек выпадает из социума.
Врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал «Вечерней Москве» основные симптомы смертельно опасного вируса Нипах, включая боли в мышцах, общую слабость и недомогание.