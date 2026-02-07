Начал распространяться по миру: женщина скончалась от вируса Нипах в Бангладеш

При этом российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России нет организмов, в которых живет вирус Нипах и от которых он может распространяться на других существ. Специалист добавил, что завозные случаи тяжело передаются от человека к человеку. По словам Мясникова, в связи с очень высокой смертностью вспышка вируса не сможет перерасти в пандемию, поскольку при уровне смертности в 50−75 процентов заболевший человек выпадает из социума.