Санкции против российского спорта подходят к концу: МОК обсуждает возвращение

Отдельный эпизод, связанный с присутствием российских болельщиков на Олимпиаде, привлёк внимание общественности. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, посетивший соревнования по конькобежному спорту, подтвердил «РИА новости» отсутствие инцидентов с двумя зрителями в синих свитерах с надписью «СССР», находившимися рядом с ним на трибунах во время женского забега на три тысячи метров. Болельщики держали полотна с изображением олимпийского мишки Московской Олимпиады 1980 года. По словам Дворковича, волонтёр задала им уточняющий вопрос в спокойной форме, конфликтных ситуаций не возникло.