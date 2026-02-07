Международный олимпийский комитет на заседании в Милане выразил готовность к возвращению российских спортсменов в мировой спорт. Тринадцать атлетов из России участвуют в зимней Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом. Руководители МОК, ФИФА и других федераций высказались за политическую нейтральность спорта и пересмотр санкций. МИД РФ заявил: без России мировой спорт теряет своё значение.
Возможное возвращение России в мировой спорт: позиция МОК и международных федераций.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала «Чемпионату» информацию о возможном восстановлении прав России в международном спорте. По её словам, мировому спорту необходимо осознать, что без участия российских спортсменов он не может считаться по-настоящему глобальным.
Ранее американская газета The New York Times сообщила о проведении в Милане заседания членов Международного олимпийского комитета, на котором делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских атлетов к участию в крупнейших международных соревнованиях. Это совещание состоялось накануне старта зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Текущие Олимпийские игры, продлевающиеся до двадцать второго февраля, проходят без официального участия сборной России. Международный олимпийский комитет принял решение не допускать российскую команду к соревнованиям под национальным флагом. Вместе с тем тринадцать российских спортсменов получили разрешение выступать под нейтральным статусом в семи дисциплинах: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Издание The New York Times предполагает, что российский спорт приближается к возвращению на мировую арену после десятилетнего периода изоляции. Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав итоги миланского заседания МОК и заявления ряда руководителей международных спортивных организаций.
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в преддверии Олимпиады подчеркнула необходимость сохранения политической нейтральности спорта для обеспечения свободы участия атлетов в соревнованиях. Второго февраля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky заявил о целесообразности рассмотрения вопроса об отмене отстранения российских футбольных команд. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш призвал разработать более чёткие критерии, исключающие несправедливое выделение России среди других стран в условиях множества конфликтов по всему миру. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил неэффективность спортивных бойкотов как инструмента решения международных разногласий.
Отдельный эпизод, связанный с присутствием российских болельщиков на Олимпиаде, привлёк внимание общественности. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, посетивший соревнования по конькобежному спорту, подтвердил «РИА новости» отсутствие инцидентов с двумя зрителями в синих свитерах с надписью «СССР», находившимися рядом с ним на трибунах во время женского забега на три тысячи метров. Болельщики держали полотна с изображением олимпийского мишки Московской Олимпиады 1980 года. По словам Дворковича, волонтёр задала им уточняющий вопрос в спокойной форме, конфликтных ситуаций не возникло.
Анализ позиций ключевых спортивных организаций позволяет предположить, что санкции в отношении российского спорта могут быть пересмотрены в ближайшей перспективе. Решения Международного олимпийского комитета и профильных федераций будут определять дальнейший статус российских атлетов на международной арене после завершения зимних Игр в Италии.