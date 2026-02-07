Ричмонд
Малахов пустил слезу, увидев певицу Аю из группы «Город 312»

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) впервые подробно рассказала о страшной болезни, из-за которой три года назад исчезла со сцены. Певица перенесла четыре случая коронавируса, после чего у нее оторвался тромб, вызвавший обширный инсульт.

Источник: Life.ru

«У меня были сиделки — те самые медсестрички, которые принимают тебя из реанимации, когда ты лежишь полностью парализованный… Никто не знал. В Киргизии не знали. Спасибо вам, мои девочки, золотые мои», — поделилась артистка в эфире шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

Её история растрогала ведущего Андрея Малахова до слёз. Ая прошла долгий путь реабилитации, но до сих пор не может полностью владеть левой рукой и выступает сидя. Несмотря на это, осенью она вернулась на сцену и продолжает ежедневные тренировки, чтобы восстановиться.

А ранее Малахов рассказывал, что певец Филипп Киркоров объявил полугодовой перерыв в коллекционировании произведений искусства. Певец назвал этот отказ от шопинга «аскезой», объяснив её необходимостью осмыслить уже накопленные приобретения. В его обширной коллекции представлены арт-объекты, включая дизайнерские сумки и скульптуры, каждая из которых, по словам артиста, является самостоятельным воплощением искусства и стиля.

