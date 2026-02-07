Малахов пустил слезу, увидев певицу Аю из группы «Город 312»

«У меня были сиделки — те самые медсестрички, которые принимают тебя из реанимации, когда ты лежишь полностью парализованный… Никто не знал. В Киргизии не знали. Спасибо вам, мои девочки, золотые мои», — поделилась артистка в эфире шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».
Её история растрогала ведущего Андрея Малахова до слёз. Ая прошла долгий путь реабилитации, но до сих пор не может полностью владеть левой рукой и выступает сидя. Несмотря на это, осенью она вернулась на сцену и продолжает ежедневные тренировки, чтобы восстановиться.
