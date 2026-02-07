Молдова готовится к суровым морозам до минус 20 градусов: А пока передышка с потеплением и туманом

Самое время рассказать о погодке на завтра, 8 февраля. Значит, рассказываем!
Синоптики объявили «желтый» код с 9 февраля в связи со значительным похолоданием. Готовимся, в воскресенье еще будет не так холодно.
Ночью синоптики нам прогнозируют до двух градусов ниже ноля. утром сохранятся ночные температурные значения.
Днем температура воздуха составит до +2 градусов. День ожидается облачный, без осадков, возможен туман. Вечером будет до трех градусов мороза.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.
А уже в понедельник и вторник нас ждут настоящие морозы — до минус 13 градусов. А в ночь на вторник на севере молдовы до −20, в Кишиневе — до минус 16 градусов!