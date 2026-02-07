Рынок «Темерник» в Ростове будет закрыт до конца февраля из-за нарушений

В Ростове часть рынка «Темерник» останется закрытой до конца февраля. Это следует из решения суда, принятого 19 февраля, которое ограничило действие торгового объекта на 30 дней.
Решение о приостановке деятельности было вынесено Первомайским районным судом Ростова-на-Дону по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. По информации источника «КП — Ростов-на-Дону», основанием стали выявленные нарушения: несоблюдение санитарных правил, отсутствие медицинских осмотров и данных об иммунизации работников, а также непредоставление информации о дезинфекции территории.
Ранее директор ООО «Темерник» Шамиль Карабашев в беседе с журналистом «КП — Ростов-на-Дону» подтвердил, что приостановка затронула около 700 арендаторов, работающих на площадках «Первый Темер» и «Белый Темер». Для исполнения решения суда 28 января на рынок выезжали судебные приставы в сопровождении правоохранителей, которые вручили соответствующие документы.
При этом в компании не исключают, что работу рынков могут возобновить раньше срока. Для этого уже подготовлены документы об устранении всех выявленных нарушений. Суд может сократить период ограничения, если нарушения будут оперативно исправлены, либо продлить его в противном случае.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.