«Барселона» разгромила «Мальорку» 3:0 и упрочила лидерство в Ла Лиге

Под руководством главного тренера Ханса Флика команда с первых минут установила контроль над ходом игры. Уже в дебюте матча Рафинья создал опасный момент, пробив чуть мимо ворот гостей, а на двадцать девятой минуте сыграл ключевую роль в первом голе встречи: его заблокированный удар отскочил к Дани Ольмо, который головой переправил мяч на Роберта Левандовски, и польский форвард спокойно поразил цель с выгодной позиции.