«Барселона» разгромила «Мальорку» 3:0 и упрочила лидерство в Ла Лиге

«Барселона» разгромила «Мальорку» со счётом 3:0 в 23-м туре Ла Лиги 7 февраля. Голы забили Левандовски на 29-й минуте, восемнадцатилетний Ямаль дальним ударом на 61-й и вышедший на замену Берналь. Каталонцы набрали 58 очков и увеличили отрыв от «Реала» до четырёх баллов.
«Барселона» уверенно обыграла «Мальорку» и упрочила лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании.
В субботу, 7 февраля 2026 года, на стадионе «Олимпико» в Барселоне состоялся матч двадцать третьего тура Ла Лиги между местной «Барселоной» и «Мальоркой». Каталонский клуб одержал убедительную победу со счётом 3:0, увеличив отрыв от ближайшего преследователя — мадридского «Реала» — до четырёх очков. После этой встречи «Барселона» набрала 58 очков в чемпионате.
Под руководством главного тренера Ханса Флика команда с первых минут установила контроль над ходом игры. Уже в дебюте матча Рафинья создал опасный момент, пробив чуть мимо ворот гостей, а на двадцать девятой минуте сыграл ключевую роль в первом голе встречи: его заблокированный удар отскочил к Дани Ольмо, который головой переправил мяч на Роберта Левандовски, и польский форвард спокойно поразил цель с выгодной позиции.
Во втором тайме каталонцы продолжили доминировать. Марк Касадо нанёс удар, отскочивший от штанги, а на шестьдесят первой минуте восемнадцатилетний Ламин Ямаль оформил второй гол команды эффектным дальним ударом, который, коснувшись левой штанги, влетел в сетку ворот. Этот гол стал пятым для Ямаля в двух последних официальных матчах клуба во всех турнирах.
Завершил разгром восемнадцатилетний Марк Берналь, вышедший на замену во втором тайме. Молодой футболист совершил стремительный сольный проход от центра поля, ворвался в штрафную площадь гостей и точно пробил низом в нижний угол ворот.
Несмотря на доминирование «Барселоны», гости создали несколько опасных моментов. На восемнадцатой минуте Ведат Мурики попал в штангу с близкого расстояния после контратаки, а Ян Вирджили дважды проверил на прочность вратаря хозяев Жоана Гарсию ударами из-за пределов штрафной. Вратарь «Мальорки» Роман также продемонстрировал надёжную игру, отразив удары Дани Ольмо и Фермина Лопеса в середине второго тайма, однако не смог ничего сделать с дальним ударом Ямаля.
Отметим, что «Барселона» провела встречу без травмированных Рафиньи и Педри, а также без Френки де Йонга, которому был предоставлен отдых в целях профилактики перед ответственным полуфинальным матчем Кубка Испании против «Атлетико Мадрид», запланированным на четверг. Тем не менее каталонцы контролировали игру на протяжении всего матча, постепенно наращивая давление и реализовав ключевые моменты.
Следующий матч в Ла Лиге «Барселона» проведёт на выезде против «Атлетико Мадрид». Мадридский «Реал», занимающий вторую строчку в турнирной таблице, сыграет свой матч двадцать третьего тура в воскресенье против «Валенсии».
