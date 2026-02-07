Конькобежка Лоллобриджида установила новый рекорд на домашней Олимпиаде

Франческа Лоллобриджида впервые стала победительницей Олимпийских игр. В 2022 году она выиграла серебряную медаль на дистанции три тысячи метров, а также стала бронзовым призером в масс-старте. Кроме того, конькобежка является чемпионкой мира 2025 года на дистанции пять тысяч метров.