Конькобежка Лоллобриджида установила новый рекорд на домашней Олимпиаде

Итальянка Франческа Лоллобриджида в субботу, 7 февраля, победила в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года, преодолев три тысячи метров за 3 минуты 54,28 секунды. Своим результатом она установила новый олимпийский рекорд, побив достижение нидерландки Ирен Схаутен, которое зафиксировали на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
Второе место заняла норвежка Рагне Виклунд с результатом в 3 минуты и 56,54 секунды, а третье — канадка Валери Мальте, которая достигла финиша за 3 минуты и 56,93 секунды. Россиянка Ксения Коржова заняла 12-е место, преодолев дистанцию за 4 минуты 5,83 секунды и победив в своем забеге.
Франческа Лоллобриджида впервые стала победительницей Олимпийских игр. В 2022 году она выиграла серебряную медаль на дистанции три тысячи метров, а также стала бронзовым призером в масс-старте. Кроме того, конькобежка является чемпионкой мира 2025 года на дистанции пять тысяч метров.
В тот же день швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен выиграл золотую медаль в скоростном спуске на Олимпийских играх в итальянском городе Бормио с результатом 1 минута 51,61 секунды. Его награда стала первым золотом, разыгранным на турнире.