Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады начались в Милане

Церемонию открытия Олимпиады провели 6 февраля. Соревнования завершатся 22 февраля. Основную часть мероприятий разместили на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Отдельные события впервые провели параллельно в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Также в истории Игр впервые установили две чаши с огнём. Их зажгли одновременно в Милане на Арке Мира и в Кортина-д’Ампеццо на площади Пьяцца Дибона.