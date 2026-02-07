Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады начались в Милане

Группа людей в масках начала бросать камни в стражей порядка. Они также запускали фейерверки в сторону правоохранителей. Полиция ответила водомётами и слезоточивым газом. В результате стычек задержали несколько участников беспорядков.
Церемонию открытия Олимпиады провели 6 февраля. Соревнования завершатся 22 февраля. Основную часть мероприятий разместили на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Отдельные события впервые провели параллельно в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Также в истории Игр впервые установили две чаши с огнём. Их зажгли одновременно в Милане на Арке Мира и в Кортина-д’Ампеццо на площади Пьяцца Дибона.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.