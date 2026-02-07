Ричмонд
Лоллобриджида взяла золото на 3000 метров и установила олимпийский рекорд

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида отметила своё 35-летие триумфальной победой на Олимпийских играх в Милане. В забеге на 3000 метров она завоевала золотую медаль и установила новый олимпийский рекорд с результатом 3 минуты 54,28 секунды.

Источник: Life.ru

До мирового рекорда чешки Мартины Сабликовой, которая снялась с этих Игр из-за болезни, итальянке не хватило чуть более двух секунд. Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, бронзу — канадка Валери Мальте. Российская спортсменка Ксения Коржова, выступающая в нейтральном статусе, финишировала двенадцатой.

Эта победа стала для Лоллобриджиды уже третьей олимпийской наградой в карьере, добавив золото к серебру и бронзе, которые она выиграла на предыдущих Играх в Пекине.

Ранее Life.ru сообщал, что швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым победителем зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, завоевав золотую медаль в скоростном спуске. Соревнования состоялись на трассе в Бормио, где 24-летний спортсмен продемонстрировал результат в 1 минуту 51,61 секунды.

