Эпштейн хранил в Deutsche Bank более $100 млн

Эпштейн был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2019 год.

Источник: Аргументы и факты

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн хранил в Deutsche Bank 135 млн долларов. Об этом сообщает портал wiwo.de со ссылкой на документы, опубликованные министерством финансов США.

Через три года состояние Эпштейна на счетах в Deutsche Bank снизилось до 94 млн долларов. Финансист был клиентом немецкого банка с 2013 по 2019 год. Информация о том, насколько банк в то время был осведомлен о преступлениях Эпштейна, до сих пор не разглашается.

Еще в 2008 году Эпштейн был приговорен судом Флориды к 13 месяцам лишения свободы за жестокое обращение с несовершеннолетней. Тогда финансист признал свою вину.

Тюремный срок не нанес серьезного вреда бизнесу Эпштейна. Его активы продолжали расти на протяжении многих лет. В 2017 году состояние финансиста достигало 454 млн долларов.

Ранее стало известно об обысках у экс-посла Британии в США Питера Мандельсона из-за связей с Эпштейном.

