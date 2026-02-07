Эпштейн хранил в Deutsche Bank более $100 млн

Через три года состояние Эпштейна на счетах в Deutsche Bank снизилось до 94 млн долларов. Финансист был клиентом немецкого банка с 2013 по 2019 год. Информация о том, насколько банк в то время был осведомлен о преступлениях Эпштейна, до сих пор не разглашается.