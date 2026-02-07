Крупнейший завод по производству продуктов из насекомых закрылся во Франции

Как рассказали работники завода, на предприятии царила антисанитария, так как личинки насекомых «проникали повсюду». Несмотря на это, руководство продолжало инвестировать в компанию «миллионы евро». Кроме того, с 2012 года французские власти вложили в проект 148 млн евро, но это не предотвратило крах.