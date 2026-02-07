Ричмонд
Мать фигуриста Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой на Олимпиаде

Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена сообщила, что было найдено решение проблемы с запретом на использование музыки из фильма «Парфюмер» в его короткой программе на Олимпиаде-2026. Об этом она рассказала телеграм-каналу figurexing.

Источник: Life.ru

В детали ситуации Елена Гуменник вдаваться не стала и лишь выразила надежду, что проблему удастся решить.

Чуть позже телеграм-канал сообщил, что спортсмен выступит с композицией Эдгара Акопяна — Waltz 1805 (саундтрек к фильму «Онегин» Сарика Адреасяна). К решению ситуации приложил руку Международный союз конькобежцев.

Напомним, проблема возникла накануне начала Игр. Петру Гуменнику не утвердили музыку для короткой программы из-за проблем с авторскими правами на композицию из фильма «Парфюмер». В сложившейся ситуации британский пианист даже предложил фигуристу использовать свои хиты.

