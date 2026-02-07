Мать фигуриста Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой на Олимпиаде

В детали ситуации Елена Гуменник вдаваться не стала и лишь выразила надежду, что проблему удастся решить.
Чуть позже телеграм-канал сообщил, что спортсмен выступит с композицией Эдгара Акопяна — Waltz 1805 (саундтрек к фильму «Онегин» Сарика Адреасяна). К решению ситуации приложил руку Международный союз конькобежцев.
Напомним, проблема возникла накануне начала Игр. Петру Гуменнику не утвердили музыку для короткой программы из-за проблем с авторскими правами на композицию из фильма «Парфюмер». В сложившейся ситуации британский пианист даже предложил фигуристу использовать свои хиты.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.