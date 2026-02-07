Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские больницы начали отказываться от бахил

Российские медучреждения начали отменять требование носить бахилы для посетителей. В больницах Санкт-Петербурга уже разместили объявления о нововведении, пишут местные.

Источник: Life.ru

Оказалось, что бахилы не только не помогают поддерживать чистоту, но и создают дополнительные риски. Как пояснили эксперты, одноразовые чехлы из полиэтилена часто рвутся и не заменяют обязательную уборку, а на влажном полу в них легко поскользнуться, особенно пожилым людям. Ключевой причиной отказа также называют экономию средств медучреждений.

Важно, что носить бахилы не обязаны и сотрудники скорой помощи при визитах на дом, так как это не предусмотрено их регламентом.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие больниц и сокращение врачей. Политик заявил, что планирует обсудить свою инициативу с председателем правительства после того, как не получил ответа от Министерства здравоохранения, куда ранее направлял это предложение.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.