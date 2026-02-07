Российские больницы начали отказываться от бахил

Оказалось, что бахилы не только не помогают поддерживать чистоту, но и создают дополнительные риски. Как пояснили эксперты, одноразовые чехлы из полиэтилена часто рвутся и не заменяют обязательную уборку, а на влажном полу в них легко поскользнуться, особенно пожилым людям. Ключевой причиной отказа также называют экономию средств медучреждений.