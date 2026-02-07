В Театре на Юго-Западе раскрыли, кто последняя женщина сеньора Хуана

В Театре на Юго-Западе пройдут премьерные показы спектакля «Последняя женщина сеньора Хуана» в постановке художественного руководителя Олега Леушина.
«Всем нам известна история сеньора Хуана, Дон Жуана, все мы знаем, чем все это закончилось, — рассказывает aif.ru заслуженный артист РФ Олег Леушин. — Но здесь спектакль “Последняя женщина сеньора Хуана” — это несколько другой взгляд на эту легендарную личность. И можно ли изменить свою судьбу или роком тебе предписаны какие-то уже события. И стоит ли, доживая до зрелого возраста, оглянуться, остановиться, подумать?».
Создатели спектакля задаются вопросом: что такое любовь, Божий дар или проклятие? «С каждой новой женщиной начиналась новая жизнь, это как открытие новой страны. И даже — я тебе скажу — как новая вера…». Для сеньора Хуана любовь к женщине это свет, хранимый внутри, свет, которым он одаривал каждую, встречающуюся на его пути. Но всегда находились люди завистливые, несчастные и не верящие в настоящую любовь. В нашем спектакле «пьеса жизни» Хуана несколько затянулась и пошла не по плану. Какую же роль в судьбе героя сыграет Кончита: последней женщины, пытающейся его спасти от самого себя, или приманки, способной заманить в роковую ловушку?" — говорит Леушин.
Показы пройдут 14 и 15 февраля.
Напомним, режиссер постановки Олег Леушин вновь обратился к творческому наследию создателя Театра на Юго-Западе Валерия Беляковича — мастер когда-то сам играл в этом спектакле заглавную роль. Дерзкая трактовка пьесы и потрясающий эмоциональный накал делают премьеру одним из главных событий сезона.
«Последняя женщина сеньора Хуана» — это мое личное высказывание в честь Валерия Романовича Беляковича", — говорит художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин.