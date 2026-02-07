В Театре на Юго-Западе раскрыли, кто последняя женщина сеньора Хуана

Создатели спектакля задаются вопросом: что такое любовь, Божий дар или проклятие? «С каждой новой женщиной начиналась новая жизнь, это как открытие новой страны. И даже — я тебе скажу — как новая вера…». Для сеньора Хуана любовь к женщине это свет, хранимый внутри, свет, которым он одаривал каждую, встречающуюся на его пути. Но всегда находились люди завистливые, несчастные и не верящие в настоящую любовь. В нашем спектакле «пьеса жизни» Хуана несколько затянулась и пошла не по плану. Какую же роль в судьбе героя сыграет Кончита: последней женщины, пытающейся его спасти от самого себя, или приманки, способной заманить в роковую ловушку?" — говорит Леушин.