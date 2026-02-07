Физрук применил удушающий приём к школьнику и назвал его собакой в лицее Подмосковья

По словам мальчика, преподаватель сначала командовал им как собакой, требуя «подать голос», а затем, зажав ему шею, потащил в сторону учительской. После инцидента школьника пришлось везти в травмпункт, где врачи зафиксировали повреждение шейных связок. Родители направили жалобу в Министерство образования с требованием уволить педагога, но в ведомстве ответили, что вред здоровью не был причинён и конфликт исчерпан, ограничившись дисциплинарным взысканием.