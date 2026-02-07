Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Физрук применил удушающий приём к школьнику и назвал его собакой в лицее Подмосковья

В Подмосковье разразился скандал, связанный с действиями учителя физкультуры из химкинского лицея № 15. Родители 13-летнего Егора добиваются его увольнения, обвинив педагога в применении удушающего приёма к их сыну, передаёт Baza.

Источник: Life.ru

По словам мальчика, преподаватель сначала командовал им как собакой, требуя «подать голос», а затем, зажав ему шею, потащил в сторону учительской. После инцидента школьника пришлось везти в травмпункт, где врачи зафиксировали повреждение шейных связок. Родители направили жалобу в Министерство образования с требованием уволить педагога, но в ведомстве ответили, что вред здоровью не был причинён и конфликт исчерпан, ограничившись дисциплинарным взысканием.

Не согласившись с таким решением, семья с медицинским заключением обратилась в Следственный комитет Подмосковья с требованием провести полноценную проверку действий учителя.

Ранее сообщалось, что учитель труда из 161-го лицея в Уфе связал и избил семиклассника ремнём из-за картинки с мочой на мониторе. Педагог применил физическую силу к ученику, который выкрикивал оскорбления и пытался сорвать урок. Учитель заметил нелестный рисунок в свой адрес, после чего резко поднял школьника, отвел к доске, ударил его ремнём, затем связал ему руки и пнул.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.