Физрук применил удушающий приём к школьнику и назвал его собакой в лицее Подмосковья

По словам мальчика, преподаватель сначала командовал им как собакой, требуя «подать голос», а затем, зажав ему шею, потащил в сторону учительской. После инцидента школьника пришлось везти в травмпункт, где врачи зафиксировали повреждение шейных связок. Родители направили жалобу в Министерство образования с требованием уволить педагога, но в ведомстве ответили, что вред здоровью не был причинён и конфликт исчерпан, ограничившись дисциплинарным взысканием.
Не согласившись с таким решением, семья с медицинским заключением обратилась в Следственный комитет Подмосковья с требованием провести полноценную проверку действий учителя.
Ранее сообщалось, что учитель труда из 161-го лицея в Уфе связал и избил семиклассника ремнём из-за картинки с мочой на мониторе. Педагог применил физическую силу к ученику, который выкрикивал оскорбления и пытался сорвать урок. Учитель заметил нелестный рисунок в свой адрес, после чего резко поднял школьника, отвел к доске, ударил его ремнём, затем связал ему руки и пнул.
