В Оренбурге врачи спасли ребёнка с 14-сантиметровой ложкой в желудке

Ранее в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского рассказали, какие вещи врачи извлекали из пациентов в 2025 году. За последний год врачам пришлось извлекать из пациентов самые неожиданные предметы: от беспроводных наушников и зубных коронок до абрикосовой косточки, ручки от ложки, украшений и даже строительных гвоздей.