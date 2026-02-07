Ричмонд
В Оренбурге врачи спасли ребёнка с 14-сантиметровой ложкой в желудке

В Оренбурге врачи детской областной больницы провели уникальную операцию, спасая ребёнка, проглотившего ложку. Маленького пациента доставили на «скорой» в экстренном порядке, и рентген показал в желудке крупный металлический предмет.

Специалисты первого детского хирургического отделения немедленно провели сложную эндоскопическую операцию под общим наркозом. В ходе вмешательства из организма ребёнка извлекли целую металлическую ложку длиной 14 сантиметров. Процедура прошла успешно, без осложнений, и уже на следующий день малыша выписали домой в удовлетворительном состоянии.

«Помните, любое проглатывание ребёнком инородного предмета потенциально опасно и может привести к серьезным осложнениям. Важно не впадать в панику, правильно действовать, не заниматься самоизвлечением, а срочно обратиться к специалистам», — напомнимли в больнице.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского рассказали, какие вещи врачи извлекали из пациентов в 2025 году. За последний год врачам пришлось извлекать из пациентов самые неожиданные предметы: от беспроводных наушников и зубных коронок до абрикосовой косточки, ручки от ложки, украшений и даже строительных гвоздей.

