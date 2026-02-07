Ричмонд
В Пакистане задержаны организаторы теракта в мечети Исламабада

Власти Пакистана сообщили о задержании четырёх организаторов нападения на мечеть в Исламабаде. Об этом заявил министр внутренних дел Мохсин Накви.

Источник: Life.ru

По его словам, задержания были произведены в ходе рейдов в городах Новшера и Пешавар после теракта. Организатором атаки, по данным следствия, является гражданин Афганистана, также арестованный.

«Главный вдохновитель связан с ДАИШ* (арабский акроним террористической организации ИГИЛ*) и находится у нас под стражей», — сказал министр.

Напомним, накануне в столице Пакистана Исламабаде прогремел взрыв в мечети, погибли десять человек, пострадавших более 80. Этот теракт стал частью продолжающейся серии атак, которые периодически происходят в стране. Ранее смертник атаковал свадьбу в городе Дера-Исмаил-Хан, в результате этого теракта тоже были жертвы.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

