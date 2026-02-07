Ребенок проглотил 14-сантиметровую ложку в Оренбургской области

2 февраля врачи Морозовской больницы в Москве извлекли из желудка 17-летней девушки волосяной комок размером с помело. Хирург Павел Мордвин рассказал, что операция длилась более двух часов, размер комка составил 25 на 15 сантиметров, а состояние пациентки было жизнеугрожающим.