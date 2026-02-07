Ребенок проглотил 14-сантиметровую ложку в Оренбургской области

Специалисты областной детской клинической больницы Оренбургской области достали из ребенка металлическую ложку длиной 14 сантиметров, которую он случайно проглотил. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.
— Командой специалистов, в условиях общего обезболивания, в экстренном порядке проведана ЭГДС (гастроскопия — прим. «ВМ») и эндоскопическое удаление инородного предмета. Постманипуляционный период протекал без осложнений, — говорится в сообщении.
Ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии на следующий день, передает Telegram-канал больницы.
2 февраля врачи Морозовской больницы в Москве извлекли из желудка 17-летней девушки волосяной комок размером с помело. Хирург Павел Мордвин рассказал, что операция длилась более двух часов, размер комка составил 25 на 15 сантиметров, а состояние пациентки было жизнеугрожающим.
29 января врачи столичной Филатовской детской больницы достали из желудка пятилетней пациентки силиконового дельфина. По словам матери пострадавшей, девочка проглотила игрушку во время игры с ней.