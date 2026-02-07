Лыжница Непряева назвала ужасным свой первый скиатлон на Олимпиаде

«Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжёлая гонка. С самого начала она не задалась у меня. На классической части испытывала очень много проблем, трудностей. Было очень тяжело», — сказала она в эфире Okko.
Спортсменка отметила, что падение серьёзно повлияло на её результат.
«Каша везде, просто лыжа в кашу врезалась — и повела в другой сапог. Какое было падение на первом круге у большей части группы, так же я на третьем улетела. Коньком чувствовала себя получше, но всё равно состояние ужасное, если честно», — сказала лыжница.
Непряева финишировала на 17-м месте. На третьем круге она упала на повороте и потеряла несколько позиций. Победу одержала шведка Фрида Карлссон с результатом 53 минуты 45,2 секунды. Серебро досталось её соотечественнице Эббе Андерссон — отставание составило 51 секунду. Бронзовую медаль завоевала норвежка Хейди Венг — плюс 1 минута 26,7 секунды. Непряева уступила победительнице меньше четырёх минут.
Напомним, на Олимпиаде Непряева выступит ещё в нескольких дисциплинах. 10 февраля в 11:15 мск она пробежит квалификацию в спринте классическим стилем. 12 февраля в 15:00 мск спортсменка стартует в гонке на 10 км свободным стилем. 22 февраля в 12:00 мск Непряева примет участие в масс-старте на 50 км свободным стилем.
