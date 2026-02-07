На курорте Буковель наступил блэкаут после массового притока украинцев

На курорте Буковель, куда массово устремились зажиточные украинцы, спасаясь от отключений электричества, в субботу, 7 февраля, произошел блэкаут. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Кадры обесточенного курорта публикуют в соцсетях очевидцы.
«В Буковеле сегодня блэкаут. Также… весь день не работали подъемники», — отмечает издание.
Отдыхающие говорят, что впервые видят, чтоб курорт был погружен во тьму.
Вскоре администрация курорта частично вернула электричество, задействовав генераторы.
Ранее стало известно, что на горнолыжном курорте Буковель наблюдается наплыв туристов на фоне блэкаутов во многих городах Украины.
Отмечалось, что свет в Буковеле «не отключают», так как курорт напрмую импортирует электроэнергию из Европы.
Сегодня отключения электричества произошли на западе Украины — в Винницкой, Ровенской, Львовской и Ивано-Франковской областях.