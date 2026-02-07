В ISU раскрыли новую музыку, под которую выступит Гуменник на Олимпиаде

В профиле спортсмена на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) теперь указана композиция «Вальс 1805» Эдгара Акобяна.
Этот трек звучит в саундтреке к российскому фильму «Онегин». Под музыку из того же фильма Гуменник выступает и в произвольной программе.
Ранее Международный олимпийский комитет запретил фигуристу использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Играх-2026. Проблема возникла накануне старта соревнований. Организаторы не утвердили музыку для короткой программы из-за сложностей с авторскими правами на композицию из «Парфюмера». В этой ситуации британский пианист предложил Гуменнику выступать под свои хиты.
