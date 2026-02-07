Ричмонд
Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпийских играх. Теперь он выступит под композицию Waltz 1805 за авторством эстрадного скрипача Эдгара Акобяна. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

В организации отметили, что россиянин самостоятельно несет ответственность за «очистку» авторских прав музыки, которая используется в программах.

— Как и другие фигуристы, Петр Гуменник несет ответственность за обеспечение «очистки» авторских прав музыки, которую он использует в своих выступлениях, — передает РИА Новости.

Ранее мать Петра Гуменника Елена сообщила, что его команда нашла решение проблемы с запретом на использование музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе.

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивилась, что фигуристу не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» в связи с авторскими правами, поскольку он ездил на отборочные соревнования, во время которых «никто ничего не сказал». Также эксперт задалась вопросом, специально ли правообладатели предъявили претензии именно к представителю России.