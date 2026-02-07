Три поколения семьи в Англии осудили на 100 лет за пытки ребенка

По данным следствия, девочка из этой семьи впервые подверглась насилию в возрасте шести лет со стороны деда, отца и двух братьев. Она пожаловалась на это матери, после чего та избила ее, заперла в кладовке, оставила без еды на два дня. Кроме того, женщина сказала, что ребенок «превратил ее жизнь в ад».