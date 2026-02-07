Три поколения семьи в Англии осудили на 100 лет за пытки ребенка

Суд графства Суссекс в Юго-Восточной Англии приговорил к 100 годам тюремного заключения три поколения семьи в связи с систематическими изнасилованиями и жестокими пытками в отношении девочки. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила газета The Sun.
По данным следствия, девочка из этой семьи впервые подверглась насилию в возрасте шести лет со стороны деда, отца и двух братьев. Она пожаловалась на это матери, после чего та избила ее, заперла в кладовке, оставила без еды на два дня. Кроме того, женщина сказала, что ребенок «превратил ее жизнь в ад».
С тех пор родственники постоянно подвергали девочку сексуальному насилию, избиениям и пыткам. Она рассказала о происходящем в семье только учителю в возрасте 12 лет.
Педагог сразу сообщила об этом в полицию, после чего семью задержали. В результате английский суд признал 70-летнего дедушку, 43-летнего отца и 20-летних братьев пострадавшей виновными в изнасилованиях и сексуальном насилии другого характера в отношении ребенка младше 13 лет, а 43-летнюю мать девочки — в жестоком обращении с лицом младше 16 лет, передает газета.
